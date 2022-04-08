Киншаса, , 06:11 — REGNUM Не менее шести человек погибли в результате взрыва в базе города Гома в провинции Северное Киву на северо-востоке Демократической Республики Конго, заявил глава министерства коммуникаций ДРК Патрик Муйяйя на своей странице в Twitter.

Взрыв Niklas Freidwall

«Погибли не восемь человек, как сообщалось прежде, потому что двое получили тяжелые ранения», — заявил он.

Муйяйя добавил, что ранения при взрыве получили не менее 15 человек. При этом пока власти затрудняются назвать причину произошедшего взрыва. В настоящее время инцидент расследуется.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта около десяти вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в ДРК. В результате катастрофы погибли 75 человек.