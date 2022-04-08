Нур-Султан, , 06:04 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обязал министров и глав государственных агентств регулярно проводить встречи с жителями страны. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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«В целях дальнейшей демократизации казахстанского общества, повышения информированности населения о проводимых в стране реформах, усиления ответственности и подотчетности исполнительных органов перед населением, широкого вовлечения народа в процесс государственного управления постановляю: руководителям центральных исполнительных органов (за исключением министерств обороны, иностранных дел Республики Казахстан) проводить в течение года регулярные встречи с населением», — говорится в соответствующем указе президента республики.

При этом министры обязаны в течение десяти дней после встречи опубликовать информацию о проведенном мероприятии и его итогах. Если же были обозначены конкретные проблемы, то чиновникам необходимо представить план их решения. Все подобные мероприятия должны широко освещаться.