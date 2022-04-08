Пекин, 8 апреля, 2022, 06:02 — ИА Регнум. Валютные резервы Китая сократились в марте, так как цены на активы изменились на фоне укрепления доллара США, показали данные Государственного управления иностранной валюты Китае, передает 7 апреля агентство Синьхуа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Валютные активы Китая на конец марта составили $3,188 трлн, что на $25,8 млрд или 0,8% меньше по сравнению с концом февраля.

«В марте трансграничный приток капитала в Китай в целом увеличился, а спрос и предложение на внутреннем валютном рынке оставались в основном сбалансированными», — сказал заместитель главы администрации Ван Чуньин, комментируя данные.

Ван объяснил сокращение валютных резервов совокупным эффектом роста индекса доллара и изменений цен на активы в результате таких факторов, как COVID-19, геополитическая ситуация и денежно-кредитная политика основных стран.

Ван сказал, что, несмотря на затяжную пандемию, сложные внешние обстоятельства и нестабильность мирового финансового рынка, Китай продолжит координировать профилактику COVID-19 и экономическое развитие при неизменной высокой экономической устойчивости и надежных фундаментальных показателях, что поможет стабилизировать валютные резервы страны.