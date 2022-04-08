Москва, , 06:00 — REGNUM Жителям столицы не стоит рассчитывать, что в конце апреля или начале мая Москва избежит заморозков, которые в это время являются типичным явлением. Об этом 8 апреля рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Заморозка Publicdomainpictures.net

По его словам, к нему часто обращаются с вопросом о том, что теперь-то пришла весна, — «значит, заморозков больше не будет?».

цитирует Вильфанда ТАСС «Это ошибка. Статистика говорит о том, что лишь раз в 50 лет не бывает заморозков в апреле и начале мая. Нужно готовиться».

Метеоролог отметил, что хотя тенденция к весеннему потеплению в Москве уже чётко просматривается, не стоит надеяться избежать похолоданий, которые иногда фиксируются даже в июне.

«Это весна в московском исполнении, и заморозки для неё характерны».

Как сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 8 апреля, в Москве будет облачно с прояснениями, по области местами кратковременный дождь, температура воздуха +14… +16 °C.

Читайте ранее в этом сюжете: 8 апреля в Москве будет до +16 °C, местами дождь, порывистый ветер