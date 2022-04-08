Пекин, 8 апреля, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Пять крупнейших государственных банков Китая приняли ряд мер по облегчению бремени ипотечного кредитования для индивидуальных заемщиков, пострадавших от эпидемии COVID-19, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

Народный банк Китая (НБК)

Эти шаги включают отсрочку выплат по ипотечным кредитам, продление сроков погашения, а также отсрочку выплаты основного долга и процентов по жилищным кредитам, сообщили банки.

Банк Китая призвал свои отделения лучше удовлетворять спрос со стороны регионов, серьезно пострадавших от эпидемии, включая провинцию Цзилинь и город центрального подчинения Шанхай, а также пообещал увеличить финансовую поддержку ключевым группам населения, в том числе тем, кто временно потерял свой доход из-за эпидемии.

Китайский строительный банк сообщил, что к концу марта он отложил выплаты примерно миллиону домохозяйств, в том числе по ипотечным кредитам на сумму более 430 млрд юаней (около $67,55 млрд). В настоящее время, по данным Банка коммуникаций, в целом ипотечные активы в Китае отличаются высоким качеством и стабильностью, при этом процент просроченных кредитов остается низким.

Пятью государственными банками Китая являются Промышленный и коммерческий банк Китая, Сельскохозяйственный банк Китая, Банк Китая, Китайский строительный банк и Банк коммуникаций.