Кемерово, , 05:56 — REGNUM Центральная городская библиотека им. Н. В. Гоголя показала полученную в дар уникальную книгу – «Евангелие Достоевского». Горожане смогут увидеть её во время «Библионочи» 22 апреля.

«Евангелие Достоевского» libnvkz. ru

Она представляет собой деревянный тюремный вагон, на окнах — решётки, дверь — на щеколде. Второй слой короба-вагона – книга «Евангелие Достоевского» с пометками писателя. Третий слой деревянного ковчега – два тома с научными исследованиями тетрадей, над которыми Фёдор Достоевский работал в сибирском остроге.

Как рассказали в библиотеке, издание подарил председатель и основатель фонда «Возрождение Тобольска», «известный в широких кругах как меценат и книжный эстет, знаток полиграфических изысков» Аркадий Елфимов.