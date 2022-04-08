Москва, , 05:55 — REGNUM Партию гуманитарной помощи доставили военнослужащие России в город Изюм в рамках проведения специальной операции по защите мирного населения Донбасса. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба Минобороны России.

Гуманитарная помощь России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего было доставлено более 60 тонн продовольствия для жителей города. Людям были переданы продукты питания и предметы первой необходимости. В первую очередь помощь оказывалась семьям с детьми и пожилым гражданам. Российские военные раздали жителям Изюма муку, хлеб, воду, сахар, печенье, крупы.

Следующую партию гуманитарной помощи измученным от боевых действий мирным гражданам планируется доставить в ближайшие дни. По просьбе жителей города, в гуманитарный груз войдут необходимые лекарства, свечи, батарейки, так как люди до сих укрываются в подвалах при полном отсутствии освещения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия готова развернуть на Украине любые гуманитарные коридоры в любых направлениях.

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