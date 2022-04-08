Магадан, 8 апреля, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал распоряжение о единовременных выплатах участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также жителям блокадного Ленинграда и бывшим узникам концлагерей, сообщается на официальном портале правовой информации.

Марина Каширская ИА REGNUM Ветераны

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Выплата предусмотрена в связи с празднованием 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В зависимости от категории получателей выплаты составят 20 и 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии продолжается сбор благотворительных средств в помощь Донбассу. В настоящее время перечислено от жителей и организаций 11 млн рублей, самый большой взнос сделал 94-летний ветеран труда Анатолий Михайлович Подгорнов.