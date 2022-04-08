Пекин, , 05:53 — REGNUM Согласно официальным данным, цены на свинину в Китае выросли на прошлой неделе, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

Свинина на гриле

С 28 марта по 1 апреля средняя цена на свинину, отслеживаемая Министерством сельского хозяйства и по делам сельских районов Китая, составила 16,52 юаня (около $2,6) за килограмм, увеличившись на 2,1% за неделю. Но цена по-прежнему была на 46,9% ниже относительно аналогичного периода прошлого года.

Национальная комиссия по развитию и реформам Китая объявила в феврале, что свинина будет запасена для пополнения государственных резервов, поскольку средние по стране цены на свинину по отношению к ценам на зерно упали ниже уровня предупреждения.

По данным комиссии, работа по накоплению запасов началась в провинциальных регионах, включая Пекин, Цзянси, Хубэй и Чунцин.