Тирана, , 07:14 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 8 апреля заявил, что ожидает от Евросоюза принятия решения о начале переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС и надеется на отмену болгарского вето на вступление Северной Македонии в ЕС.

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При этом Рама, как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявил, что если переговоры не начнутся до июня, то Албания потребует разрыва связки с Северной Македонией и отдельного решения о начале переговоров о вступлении, поскольку «Албания не может ждать разрешения ссоры между двумя соседями, с каждым из которых она имеет добрые отношения».

Эди Рама Мы будем ждать решения Европейского совета и многие надеются, что в этот раз случится то, что должно было произойти несколько лет назад, и Болгария снимет вето.

Заявление было сделано вскоре после окончания визита президента Албании Илира Меты в Болгарию, которая также выступает за отдельное ведение переговоров с этими двумя странами-кандидатами.

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