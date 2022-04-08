Якутск, , 05:54 — REGNUM Блокирующие санкции США распространены на алмазодобывающую компанию Якутии АЛРОСА. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сайт Минфина США.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Вся собственность компаний и физлиц под ограничениями блокируется, в США запрещается осуществлять с ними операции. Поводом для введения санкций стало намерение лишить Россию дополнительных источников поддержки и доходов для ведения военных действий.

Политолог Якутии Виталий Обедин отметил, что некоторые попавшие под санкционные ограничения российские топ-менеджеры покинули свои посты, «чтобы не втягивать предприятия в неприятности».

«Но Сергей Сергеевич Иванов (президент АК «АЛРОСА» — прим. ИА REGNUM) явно будет держаться за кресло до последнего», — предположил Виталий Обедин.

Как сообщало ИА REGNUM, американские власти дополнили свой санкционный список по России, включив в него, восемь российских граждан и 29 организаций. Под ограничения также попали генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, глава Росморречфлота Андрей Лаврищев, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, председатель совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация» Георгий Полтавченко, заместитель министра промышленности и торговли России Олег Рязанцев, глава Росрыболовства Илья Шестаков и председатель правления ПАО АНК «Башнефть» Андрей Шишкин.