Москва, 8 апреля, 2022, 05:40 — ИА Регнум. В пятницу, 8 апреля, в Москве будет облачно с прояснениями, по области местами кратковременный дождь, температура воздуха +14… +16 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве. Памятник Владимиру

В ночь на 9 апреля в Москве облачно, дождь. Температура воздуха +5… +7 °C.

Ветер южный, юго-западный 6−11 м/с, на порывах до 18 м/с. Атмосферное давление 737 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +12… +17 °C днём. Ночью — +2… +7 °C.

В субботу, 9 апреля, днём в столице ожидается +11… +13 °C, по области +9… +14 °C, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Ночью в регионе ожидается +3… +8 °C, дождь.

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