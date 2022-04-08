Артём, Приморский край, 8 апреля, 2022, 05:40 — ИА Регнум. В Артёме раскрыли убийство, совершенное в декабре 2021 года. Подозреваемый задержан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

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В декабре на территории садового некоммерческого товарищества в теплице полицейские обнаружили закопанное тело мужчины со следами насильственной смерти.

Погибшим оказался 47-летний житель Артёма.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в убийстве — 34-летний мужчина без определенного места жительства. Также было установлено, что он уехал за пределы Приморья.

Позже фигурант был задержан в Хабаровске и доставлен в Артём.

Ранее он уже был судим за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Задержанный пояснил, что вместе с убитым работал на территории частного домовладения. В ходе совместного распятия спиртных напитков между ними произошла ссора. В результате он нанёс своему коллеге телесные повреждения, не совместимые с жизнью. После этого, желая скрыть преступление, тело погибшего перенес в теплицу и закопал.

Подозреваемый заключен под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, приморский краевой суд вынес приговор преступнику, который изнасиловал, а затем убил 35-летнюю женщину.