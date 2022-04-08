Тобольск, Тюменская область, 8 апреля, 2022, 05:33 — ИА Регнум. В Тобольске мужчина на электросамокате сбил пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

На самокате

Полицию тоболячка не вызывала, и самостоятельно обратилась в медучреждение с ушибом. Она пояснила. что её сбил утром «мужчина очень приятной наружности в возрасте примерно 60-ти лет» на трёхколёсном самокате.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года агрессивная мать в Петербурге избила прохожую самокатом после того, как её сын врезался в эту женщину.