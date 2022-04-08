Пекин, , 05:32 — REGNUM Доходы Китая от туризма, по данным Китайской академии туризма (CTA), достигнут 1,71 трлн юаней (около $269 млрд) в первой половине 2022 года, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

Туризм. Япония

Ожидается, что в первой половине года в Китае будет совершено более 1,9 млрд внутренних поездок, сообщила академия во время онлайн-пресс-конференции.

«У нас есть основания делать относительно оптимистичные оценки туристической экономики Китая в первом полугодии. Но есть неопределенность, вызванная возобновлением эпидемии, и нам нужно обратить пристальное внимание, в частности, на реакцию на COVID-19 и готовность людей путешествовать», — сказал директор CTA Дай Бин.

По оценкам, в первом квартале было совершено 973 млн внутренних поездок, что принесло доход от внутреннего туризма в размере 640 млрд юаней.