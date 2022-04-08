Тирана, 8 апреля, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 7 апреля выступил с критикой президента АлбанииИлира Меты и пообещал согражданам, что его преемник станет его полной противоположностью.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик заявил, что новым президентом может стать и женщина.

Это правительство не начиналось с женщин. Случилось так, что нужными людьми чаще становились женщины, чем мужчины. У меня пока нет имен в голове. Но нам нужен нормальный президент, президент или президентка (в албанском языке, как и в сербском, почти все слова имеют и мужской, и женский род — ИА REGNUM), который будет заслуживать уважение людей.

Эди Рама