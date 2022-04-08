Вашингтон, , 05:29 — REGNUM Военная помощь США, в которую вошли более 6 тыс. комплексов Stinger и Javelin, доставлена на Украину. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба Белого дома.

Помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

Уточняется, что общий объём военной помощи США Украине, поставленной с 24 февраля, оценивается в $1,7 млрд, а всего с января 2021 года Киеву доставлено помощи на $2,4 млрд. В неё вошли более 1,4 тыс. ракетных комплексов Stinger, свыше 5 тыс. противотанковых ракетных комплексов Javelin и более 7 тыс. других противотанковых систем, барражирующие снаряды Switchblade, стрелковое оружие, боеприпасы, обмундирование.

Кроме того, в военную помощь включены беспилотники и системы борьбы с ними, приборы ночного видения, средства связи и другая новейшая военная техника и аппаратура.

Отмечается, что в Киев доставлены полностью оба пакета военной помощи, одобренных президентом США Джозефом Байденом в марте текущего года. Также, «благодаря дипломатическим усилиям» американской стороны, Украина получила военную помощь из более, чем 30 стран мира. Администрация Белого дома заверяет, что продолжит работу с союзниками и партнёрами для определения дополнительного вооружения, которое будет впоследствии передано Киеву.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Австралия передала Украине 20 бронетранспортёров в качестве военной помощи.

Читайте ранее в этом сюжете: Австралия передала Украине 20 бронетранспортёров в качестве военной помощи