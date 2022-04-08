Новосибирск, , 05:27 — REGNUM Пожар произошел в поселке Тогучинского района Новосибирской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Пожар Dave Hogg

По ее данным, пожар произошел в двухквартирном жилом доме. Спасателям удалось спасти от возгорания вторую квартиру, однако при разборе последствий были обнаружены двое погибших детей. Других подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля произошел пожар в жилом доме в Тюмени на улице Домостроителей. В результате пожара погиб мужчина. Других подробностей происшествия не приводилось.