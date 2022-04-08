Тайбэй, 8 апреля, 2022, 05:25 — ИА Регнум. У берегов Тайваня зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,3, сообщает 8 апреля агентство Синьхуа.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 сотрясло воды близ уезда Пинтун на Тайване в 7:36 по пекинскому времени 8 апреля, сообщает Китайский сейсмологический центр (CENC).

По данным CENC, очаг землетрясения находился по координатам 21,67 градуса северной широты и 121,00 градуса восточной долготы, на глубине 10 км.