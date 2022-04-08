Петропавловск-Камчатский, 8 апреля, 2022, 05:24 — ИА Регнум. На Камчатке за последние два года популяция диких северных оленей увеличилась примерно на 200 особей и достигла около 600 животных. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.

Северные олени

По результатам авиаучёта, проводимого с начала года, в местах обитания оленей было зафиксировано около 580 особей, «в том числе телят, родившихся прошлым летом». Также на снегу было отмечено множество следов оленей. По данным исследователей, проводимые в 2020 году последние авиаучёты зафиксировали в регионе не более 400 особей.

пресс-служба Кроноцкого заповедника «Таким образом, тенденция к росту численности Кроноцко-Жупановского стада дикого северного оленя очевидна».

Основными местами зимовки Кроноцко-Жупановского стада оленей на особо охраняемой природной территории и сопредельных участках являются урочище Синий дол, Гамченский и Железнодорожный хребты.

До 80-х годов 20-го века поголовье диких северных оленей на Камчатке превышало 20 тысяч. Вследствие нерациональной охоты, браконьерства, развития инфраструктуры и домашнего оленеводства численность оленей к 2006 году упала до двух тысяч особей, они были занесены в Красную книгу Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Красноярского края прошли масштабные рейды по пресечению браконьерства, в ходе которых было выявлено более 230 туш дикого северного оленя, 342 камуса, более десяти мешков рыбы северных пород.