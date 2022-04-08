Кемерово, , 05:22 — REGNUM В Кемерове завершено расследование уголовного дела в отношении 25-ти и 27-летних местных жителей. Они были задержаны за похищение медного кабеля из подъездов жилых домов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Кабели Republica

В ведомстве уточнили, что в сентябре 2021 года в полицию обратился представитель управляющей компании, который сообщил, что неизвестные похитили медный кабель и повредили электрическое оборудование в двух подъездах. Двое подозреваемых были задержаны.

Выяснилось, что они вскрывали электрощитки и похищали медный кабель. Краденое мужчины сдали в пункт приёма цветных металлов, а деньги потратили.

Уголовное дело направлено в суд, им грозит до 5 лет лишения свободы.