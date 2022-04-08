Пекин, , 05:18 — REGNUM Согласно официальным данным, валовой океанический продукт Китая в 2021 году вырос на 8,3% и составил более 9 трлн юаней (около $1,41 трлн), сообщает агентство Синьхуа.

Морское царство Цитата из м/ф «Садко». реж Максим Волков, Виталий Мухаметзянов. 2018. Россия

По данным Министерства природных ресурсов Китая, эта цифра способствовала увеличению валового внутреннего продукта страны на 8%. В целом сектор морских перевозок сохранил устойчивый рост, при этом грузооборот и пропускная способность контейнеров в прибрежных портах увеличились в годовом исчислении на 5,2% и 6,4% соответственно, сообщило министерство.

Добавленная стоимость морской биомедицины выросла на 18,7% в годовом исчислении до 49,4 млрд юаней в 2021 году благодаря растущей политической поддержке, говорится в сообщении.

Прибрежный туризм постепенно восстанавливался по мере введения политики стимулирования потребления и оказания помощи предприятиям в преодолении трудностей, в то время как добавленная стоимость отрасли за этот период составила около 1,53 трлн юаней, что на 12,8% больше в годовом исчислении, по данным министерства.