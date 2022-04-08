Хабаровск, 8 апреля, 2022, 05:20 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв напишет третью книгу о своём учителе, соратнике — лидере ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает ТАСС.

Михаил Дегтярев Владимир Жириновский и Михаил Дегтярев

Следите за развитием событий в трансляции: «Смерть российского политика Владимира Жириновского — все новости»

"Планирую написать большую книгу. Первые две я написал, когда был рядом с ним 17 лет на встречах, в поездках, в разных странах. Последний визит очень хорошо запомнил — ездили в Узбекистан и Таджикистан. До этого летали в Туркменистан. Раньше — в Анкару, с Эрдоганом была встреча. Мне есть, что рассказать людям о Владимире Вольфовиче Жириновском», — сказал Дегтярёв.

Первая книга о Жириновском «Пророк в своем Отечестве» вышла в свет в 2015 году, а в конце 2021 года напечатали уже продолжение — «Пророк 2.0».

Читайте также: Спасибо за всё, учитель — Дегтярёв на смерть Жириновского

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Дегтярёв заверил, что дело его учителя Владимира Жириновского будет жить.