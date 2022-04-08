Москва, 8 апреля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Российский крупный бизнес в Грузии скорее трансграничен, чем национален. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и Россия

«Бизнес, если и имеет национальную привязку, то, в ряде случаев, весьма условную. Бизнес по своей природе трансграничен. Особенно крупный, частично средний бизнес. По крайней мере, до последнего времени было так. Может быть, в связи с теми санкционными ограничениями, которые сейчас накладываются на Россию, эта ситуация немного изменится. И если она будет меняться, то в течении достаточно длительного времени. И по мере того, как будут происходить какие-то изменения, в том числе, и в структуре так называемого российского капитала, то, возможно, будут и некие позитивные перемены и в политической части российско-грузинских отношений», — сказал эксперт.

Как сообщало, ИА REGNUM российский бизнес, включая и государственный, владеет и управляет рядом грузинских компаний в энергетике, водоснабжении, нефтеторговле, мобильной связи, виноделии. Однако эти компании в значительной мере спонсируют наиболее антироссийские политические структуры в Грузии.