Таштагол, Кемеровская область, 8 апреля, 2022, 05:12 — ИА Регнум. В Кемеровской области из-за подтопления дороги в Таштагольском районе ограничено движение транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Андрей Алексеев Затоплены дороги и придомовые участки

Речь идёт о первом километре дороги «Обход участка пгт. Каз – Алгаин» — поворот на посёлок Алгаин с дороги Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол.

Отмечается, что перед въездом на участок установлены знаки «Въезд запрещен» и организовано дежурство дорожных лужб.