Тюмень, , 05:09 — REGNUM В Тюмени перед судом предстанет гражданин, обвиняемый в краже у банка 121 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Терминал AhmadArdity

По данным следствия, в марте 2014 года 48-летний гражданин в одном из банков города Тюмени открыл счёт, ему была выдана пластиковая карта. Через месяц банк начал процедуру объединения с тремя другими банками. Объединению подлежали и операционные системы. В ходе реорганизации в результате ошибки с июня 2014 года все операции по зачислению денег на банковскую карту тюменца привели к их кратному увеличению.

Получалось так, что деньги, внесённые мужчиной в кассе банка через терминалы, стали зачисляться ему на счёт дважды в день их внесения и в той же сумме и на следующей день, после обработки операции. И в период с июня 2014 года по декабрь 2015 года в кассах банка в разных городах Ямала, Югры, Тюменской области гражданином было проведено 55 операций по зачислению денег на сумму более 121 млн рублей.

Банк сейчас требует от гражданина сумму более 178 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»).

По решению суда наложен арест на имущество и предметы роскоши, приобретённые гражданином, на сумму более 106 млн рублей. Мужчина за это время приобрёл часы и сотовый телефон стоимостью свыше одного миллиона рублей, дома и земельные участки в Краснодарском крае. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.