Анадырь, 8 апреля, 2022, 05:07 — ИА Регнум. В Анадыре осуждена уже ранее судимая 24-летняя местная жительница за причинение смерти по неосторожности, умышленное причинение легкого вреда здоровью и кражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Чукотскому автономному округу.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

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24 июля 2021 года фигурантка, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, заснула во время кормления малолетней дочери грудью, при этом своим телом она закрыла ребёнку рот и нос, отчего девочка задохнулась.

Позже осужденная поссорилась с сожителем и ножом нанесла мужчине один удар в область плеча, чем причинила ему колото-резаную рану.

27 июля женщина, вновь находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитила из кармана брюк у спящего сожителя 15 тыс. рублей, а также сотовый телефон.

В ходе предварительного следствия дела вину в совершении вышеуказанных преступлении женщина признала полностью, раскаялась.

Фигурантке назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане суд вынес приговор женщине за причинение смерти новорожденному по неосторожности.