Канберра, 8 апреля, 2022, 04:57 — ИА Регнум. Бронетранспортёры Bushmaster передала в качестве военной помощи Украине Австралия. Об этом 8 апреля сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в социальных сетях.

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Общая стоимость бронетранспортёров составляет 50 млн австралийских долларов (38 млн долларов США). Всего власти Австралии передали 20 машин.

После обращения президента Украины Владимира Зеленского к парламенту Австралии по видеосвязи с просьбой о помощи его стране и с призывом к усилению санкций против России, власти Австралии приняли решение об отправке в Киев бронетехники.

Украине уже были переданы из Австралии четыре бронетранспортёра. До этого в Киев из Канберры отправлялось оружие, боеприпасы и прочая военная помощь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Австралии намерены по просьбе президента Украины Зеленского отправить в Киев бронетранспортёры.