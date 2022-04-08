Москва, , 07:10 — REGNUM После снятия ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавируса, в Москве стабилизировался спрос на электроэнергию. Об этом 8 апреля сообщил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

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По его словам, за первые два месяца 2022 года общее энергопотребление в столице выросло до 7,84 миллиардов киловатт-час, что на 0,7% больше показателей аналогичного периода предыдущего года.

«При этом среди населения объемы электроэнергии снизились на 2,9% — до 2,17 миллиарда киловатт-час, а в коммерческом секторе потребление, напротив, возросло на 2,2% — до 5,67 миллиарда киловатт-час. Такая тенденция вызвана тем, что после снятия ограничений большинство сотрудников, работавших из дома, вышли на работу в офисы», — сказал Пуртов.

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