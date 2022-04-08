8 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Анастасия Степанова, , 07:24 — REGNUM Американская компания Intel заявила, что приостановила «все деловые операции в России». На крупнейшего производителя микрочипов и компьютерных компонентов в России трудилось более 1 тыс. сотрудников. Что будет с ними и что представляет собой актив Intel в РФ? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Процессор Intel Иван Шилов © ИА REGNUM

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После объявления Intel о приостановке деятельности в России из-за ситуации вокруг Украины эксперты высказали ряд мнений. Так доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев в комментариях корреспонденту ИА REGNUM отметил, что «приостановка производства простимулирует дальнейшее развитие прямого импорта компьютерной техники и программного обеспечения» и добавил: «Важно, чтобы компания вместе с уходом не увела за собой российских специалистов».

О судьбе сотрудников сообщила госинспекция труда в Нижегородской области. 924 человека — работника компании Intel на период с 11 апреля по 22 июля 2022 года уйдут «в вынужденный простой по вине работодателя со 100% оплатой труда». Им также будут выплачиваться все бенефиты. От сотрудников компании в инспекцию на 7 апреля 2022 года жалоб не поступало.

Штаб-квартира Intel в Санта-Кларе, Калифорния (сс) Coolcaesar Основатели компании Intel Энди Гроув, Роберт Нойс и Гордон Мур в 1978 году (сс) Intel Free Press

Intel в России

По открытым данным, на территории России работают три центра НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы). Они базируются в Москве, Новосибирске и Нижнем Новгороде. А также создано несколько юрлиц, в том числе одно из основных — АО «Интел А/О».

Компания «Интел А/О» зарегистрирована в ЕГРЮЛ с июля 1992 года. Общество с уставным капиталом10 856 070 рублей учреждено американской компанией INTEL TECHNOLOGY (US), LLC (Интел Текнолоджи (Ю-Эс), Эл-Эл-Си). Средняя численность персонала данного актива на начало января 2021 года — 945 человек. Руководит АО с 2020 года — Наталья Галян, которая до февраля 2007 года возглавляла нижегородское региональное отделение политической партии «Союз людей за образование и науку» (юрлицо ликвидировано, партия создана группой политиков, вышедших из партии «Яблоко», во главе с Вячеславом Игруновым — депутатом Госдумы ряда прошлых созывов). Также Галян возглавляет ещё один актив американской корпорации — рекламное ООО «Интел Текнолоджис», которое было создано в 2012 году. Коллектив — около 60 человек. Владеют этим ООО — АО «Интел А/О», компания с ограниченной ответственностью «Интел Корпорэйшн (ЮК) (Великобритания) и компания с ограниченной ответственностью «Интел Дойчланд ГМБХ» (Германия).

Наталья Галян Цитата из видео «ЛАНИТ 30. Поздравление Натальи Галян, Intel» пользователя LANIT

По данным базы «Контур. Фокус», АО «Интел А/О» по итогам 2020 года указало выручку в размере 4 407 873 000 рублей (против 4 млрд рублей годом ранее), чистую прибыль — 320,8 млн рублей против 146 млн рублей в 2019 году.

Компания «Интел Текнолоджис» за этот же период указала выручку 1,01 млрд рублей (против 918 млн рублей в 2019 году) и чистую прибыль — 67,3 млн рублей против 6,6 млн рублей годом ранее.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в офисе компании Intel в Нижнем Новгороде. 2020 © Правительство Нижегородской области

Компания Intel работает на российском рынке более 30 лет, и её штат насчитывает порядка 1−1,2 тысячи человек. Среди них и высококвалифицированные IT-специалисты, острый дефицит которых наблюдается в России. Для борьбы с кадровым дефицитом в IT уже разработан комплекс мер господдержки, в том числе и льготная ипотека. В СМИ уже фигурировали заявления от разных лиц, в том числе нижегородского губернатора Глеба Никитина, о готовности трудоустроить коллектив Intel, если корпорация полностью решит покинуть российский рынок.