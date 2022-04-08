Москва, 8 апреля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Экспозиции музеем Москвы и Подмосковья будут пополнены памятным знаком «80 лет Битвы за Москву». Об этом 8 апреля заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Оборона Москвы

В 2021 году в ознаменование 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве за Москву был учрежден памятный нагрудный знак. По словам вице-мэра, эти награды войдут в фонды свыше 20 столичных и подмосковных военно-исторических музеев и почти 650 патриотических экспозиций школ, колледжей и дворцов творчества.

«Нагрудный знак «80 лет Битвы за Москву» — это дань памяти подвигу участников обороны города. Награды уже переданы для экспонирования в Государственном музее обороны Москвы, Музее Москвы, Музее Зеленограда», — сказала Сергунина.