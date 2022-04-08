Сана, , 04:41 — REGNUM Вывода иностранных войск с территории Йемена потребовали в качестве условия для начала переговоров о мире с президентским руководящим советом хуситы из движения «Ансар Алла». Об этом 7 апреля заявил представитель хуситов Мухаммед Абдесалам в эфире телеканала «Аль-Масира».

Йемен Peter Fitzgerald

"Дорога к миру известна: прекращение обстрелов, снятие блокады северного Йемена и вывод иностранных войск. После этого можно говорить о политическом диалоге», — пояснил представитель хуситов.

Также, комментируя создание руководящего совета, который создал президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади, передав ему все властные полномочия на время переходного периода, Абдесалам заявил об отсутствии у членов совета легитимности. Как отметил представитель хуситов, меры, предпринятые президентом Йемена, «не имеют легитимности, исходят от нелигитимной стороны», а у членов руководящего совета нет полномочий «ни с точки зрения конституции, ни с точки зрения права, ни в глазах народа».

По словам Абдесалама, все решения были приняты за пределами Йемена, теми, кто не имеет права решать что-то во внутренних делах страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Йемена Абд Раббо Мансур Хади издал указ о передаче полномочий президентскому руководящему совету, который в ближайшее время планирует начать переговоры с йеменскими повстанцами-хуситами о постоянном прекращении огня на всей территории страны.

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