Москва, 8 апреля, 2022, 07:20 — ИА Регнум. В Москве начинается новый сезон бесплатной образовательной программы для предпринимателей. Об этом 8 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Проект предназначена для бизнесменов, которые хотели бы активнее развивать собственные проекты. Помогать в этом им будут успешные коммерсанты и маркетологи. На данный момент идет прием заявок на первый поток.

«Участников ждет двухмесячная образовательная программа. Слушатели будут развивать свой бизнес под руководством опытных наставников — прорабатывать стратегию, настраивать рекламные кампании, привлекать новых клиентов. Для тех, кто не сможет присоединиться к первому потоку, в этом году будет еще два набора — в сентябре и октябре», — сказала Сергунина.