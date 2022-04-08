Якутск, , 04:47 — REGNUM Приобретение 9,8 тыс. рулонов туалетной бумаги в пенсионном фонде Якутии объяснили необходимостью создания запаса на год вперёд. Рулоны будут использоваться не только для сотрудников, но и для посетителей, сообщила в своём официальном письме в редакцию ИА REGNUM заместитель управляющего отделения ПФР по Якутии Татьяна Иванова.

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Она пояснила, что численность фонда республики составляет 1226 человек. Кроме того, учреждения ПФР посещают люди, в 2021 году в них обратились более 278 тыс. граждан.

«В данном случае отделение обязано обеспечивать условия приёма граждан, в том числе касательно пользования туалетными принадлежностями», — пояснила Татьяна Иванова.

Кроме того, отделение закупает 700 рулонов мешков для мусора по 30 штук в каждом. Общее их количество составит 35 200 штук по цене 358 659 тыс. рублей.

«Речь идёт об открытом аукционе. Закупка будет произведена по минимальной предложенной цене», — пояснили в пенсионном фонде.

Как сообщало ИА REGNUM, потратить на покупку туалетной бумаги отделение ПФР Якутии намерено 311,4 тыс. рублей. По условиям закупки, 200 рулонов должны быть со втулкой, остальные — без.