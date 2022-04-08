Приштина, , 06:59 — REGNUM Глава миссии ЕС в Косово Томаш Шуньог вечером 7 апреля провел встречу с главой прокурорского совета Косово Етишем Малёку.

Томаш Шуньог

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили репутацию прокуратуры и договорились об интенсификации сотрудничества с целью добиться беспристрастного подхода к назначению чиновников.

6 апреля прокурорский совет Косово единогласно признал Блерим Исуфая новым генеральным прокурором, однако наблюдатели из ЕС, Германии и США назвали его назначение непрозрачным. Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу призвала запустить конкурс на пост генпрокурора заново. С осуждением этого назначения также высказались три косовские гражданские организации.

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