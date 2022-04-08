Каракас, , 04:29 — REGNUM Власти Венесуэлы осуждают резолюцию Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций о приостановке членства России в Совете по правам человека (СПЧ), поскольку такие решения подрывают многосторонность и взаимопонимание в мире. Об этом 7 апреля написал на своей странице в Twitter венесуэльский министр иностранных дел Феликс Пласенсия.

Флаг Венесуэлы Beatrice Murch f

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Он отметил, что Венесуэла подтверждает приверженность принципам и мандату устава ООН, однако отвергает документ о неучастии РФ в СПЧ организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предупредил о том, что приостановка деятельности российской стороны в Совете по правам человека ООН может привести к разрушительным последствиям для международной организации.

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