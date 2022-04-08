Анкара, 8 апреля, 2022, 04:22 — ИА Регнум. Отмену авиаперелётов в Белоруссию, на Украину, в Сочи и в Ростов-на-Дону продлила турецкая авиакомпания Turkish Airlines. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба авиакомпании в Twitter.

«ВВСС» Самолет Turkish Airlines

Уточняется, что авиарейсы в Белоруссию, на Украину и в Ростов-на-Дону отменены до 15 мая включительно, а в Сочи авиаперелётов не будет до 18 апреля. Все ограничения продлены в связи с ситуацией на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возобновлении авиарейса из Санкт-Петербурга в Стамбул, который запускает авиаперевозчик Pegasus Airlines.