Сеул, , 04:16 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 205 333 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея. Общественный транспорт

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По его данным, только 31 заболевший прибыл в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции на территории страны. При этом центр отмечает, что в течение прошедших четырех дней число выявляемых пациентов продолжает снижаться, несмотря на ослабление карантинных ограничений. Также продолжает снижаться и число пациентов, которые находятся в критическом состоянии.

Таким образом, в Южной Корее с начала пандемии подтвердили 14 983 694 случая инфицирования SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки в стране скончались 373 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 18 754 человека.