Вашингтон, 8 апреля, 2022, 04:14 — ИА Регнум. Генеральный прокурор американского штата Нью-Йорк Летиция Джеймс продолжает «охоту на ведьм», пытаясь привлечь к суду бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении экс-главы государства, опубликованном его пресс-службой.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Речь идет о расследовании дела о финансовых махинациях в компании Trump Organization, которой владеет политик. Бывший президент пожаловался на то, что представители Демократической партии занимаются его жизнью тщательнее, чем расследовались все дела таких известных преступников как Билли Кид, Джесси Джеймс и Аль Капоне«вместе взятых».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает постыдным действием со стороны следствия допрос его дочери Иванки по поводу штурма Капитолия, произошедшего в январе 2021 года.