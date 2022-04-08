Синин, Китай, , 04:14 — REGNUM Власти Китая начали расследование против статусного законодателя из провинции Цинхая на северо-западе Китая, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

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Заместитель председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Цинхай на северо-западе Китая, находится под следствием по подозрению в серьезных нарушениях партийной дисциплины и законов, сообщило главное агентство по борьбе со взяточничеством Китая.

Ли Цзесян, также являющийся членом Постоянного комитета Провинциального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) по провинции Цинхай, находится под следствием Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии Китая.