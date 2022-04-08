Синин, Китай, 8 апреля, 2022, 04:14 — ИА Регнум. Власти Китая начали расследование против статусного законодателя из провинции Цинхая на северо-западе Китая, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Заместитель председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Цинхай на северо-западе Китая, находится под следствием по подозрению в серьезных нарушениях партийной дисциплины и законов, сообщило главное агентство по борьбе со взяточничеством Китая.

Ли Цзесян, также являющийся членом Постоянного комитета Провинциального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) по провинции Цинхай, находится под следствием Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии Китая.