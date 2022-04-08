Красноярск, 8 апреля, 2022, 04:06 — ИА Регнум. В пятницу, 8 апреля, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +6… +9 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Красноярск. Начало апреля. Вечерний вид на Коммунальный мост

В 08:00 на Театральной площади было +1 °C.

Ночью с 8 на 9 апреля ожидается до +0… +2 °C, облачность, временами небольшие осадки.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с. Давление — 732 мм рт. ст.

В субботу, 9 апреля, в Красноярске до +3… +6 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью — до −1… +1 °C, осадки.

В воскресенье, 10 апреля, в Красноярске ожидается до +3… +4 °C днём и до −5… −1 °C ночью. Облачно, небольшой дождь, ночью — небольшой кратковременный снег.

8 апреля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве ночью и утром на дорогах местами гололедица, в горных районах лавиноопасно.

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