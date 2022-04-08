Сеул, 8 апреля, 2022, 04:00 — ИА Регнум. Вертолет береговой охраны Южной Кореи разбился у острова Мара, сообщает агентство Рёнхап.

Елена Хованская ИА REGNUM Пляж Хаеундае в Пусане. Южная Корея

Сообщается, что на борту вертолета находились четыре члена экипажа. По предварительным данным, воздушное судно разбилось в 370 километрах к юго-западу от острова Мара. В результате авиапроисшествия погибли два человека, еще один пропал без вести. Пилота вертолета подобрал патрульный катер, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что вертолет разбился вскоре после взлета. Причина падения пока неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта вертолет с пассажирами разбился в австралийском штате Виктория. Отмечалось, что гражданский вертолет разбился в джунглях. Подобраться к месту происшествия в короткие сроки полиция не смогла.