Чанчунь, Китай, , 03:59 — REGNUM В общей сложности 17 859 переболевших COVID-19 были выписаны из больниц провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

Вакцина от коронавируса. Китай Marco Verch

В общей сложности 6 937 бессимптомных пациентов также были освобождены от медицинского наблюдения. На сегодняшний день более 17 000 местных медицинских работников, а также 3157 медиков из других провинциальных регионов и военно-медицинских бригад ведут в провинции борьбу со вспышкой заболевания.

Эта провинция является одной из наиболее пострадавших в Китае в связи с недавней вспышкой вируса.