Хабаровск, 8 апреля, 2022, 03:58 — ИА Регнум. В Хабаровске 8 апреля на электронные адреса администрации города и учебных учреждений поступили сообщения о «минировании», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

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Учебный процесс прервался с утра в школах №№ 6, 12, 10, 15, 29, 30, 32, 40, 43, 56, а также в Волочаевском лицее. Из учреждений эвакуировали 4899 детей и 965 сотрудников. Спецслужбы приступили к обследованию зданий.

На 10:00 кинологи проверили школу №30. Уроки возобновились.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии из-за «сообщений о минировании» в очередной раз проводятся эвакуационные мероприятия в образовательных учреждениях.