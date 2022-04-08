Пекин, 8 апреля, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Высшие судебные органы Китая объявили о новом судебном разъяснении для пресечения преступлений, направленных против диких животных, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

Iain A Wanless Тигр

Судебные усилия должны охватывать всю преступную цепочку поставок, связанных с дикими животными: от браконьерства и транспортировки до переработки и продажи, говорится в документе. Он был опубликован 7 апреля и совместно выпущен Верховным народным судом и Верховной народной прокуратурой Китая.

В документе говорится, что те, кто покупает или продает добытых браконьерами диких животных, должны быть осуждены за сокрытие преступной деятельности.

Чтобы лучше реализовать последнюю редакцию Уголовного закона, в которую добавлены статьи о преступлениях, связанных с браконьерством, перевозкой и торговлей дикими животными для потребления, в новом документе подробно описано, какие стандарты следует использовать для осуждения и наказания таких правонарушителей.