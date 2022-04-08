Токио, 8 апреля, 2022, 03:46 — ИА Регнум. Японская телекоммуникационная корпорация NTT решила отказаться от использования продуктов российской компании «Лаборатория Касперского», передает телеканал NHK.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хакеры

По его данным, компания отказалась от программного обеспечения из-за якобы угроз безопасности, а также проблем с поставками. Также NTT планирует перестать продавать продукцию «Лаборатории Касперского» клиентам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белый дом США предупредил американские компании о возможных «угрозах безопасности» в связи с программным обеспечением от российской компании «Лаборатория Касперского». Указывалось, что американские власти предупредили бизнес о якобы возможных хакерских атаках. Отметим, что 25 марта Федеральная комиссия по связи США включила российскую компанию в список фирм, угрожающих безопасности Соединенных Штатов.