Тайдун, , 03:46 — REGNUM Вблизи юго-восточного тихоокеанского побережья Тайваня утром 8 апреля были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,6. Об этом сообщает сейсмологическая служба острова.

Землетрясение Zeml.info

По её данным, землетрясение произошло в 7:36 по местному времени (02:36 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 121 километре к югу от города Тайдун (около 111 тысяч жителей). Их очаг залегал под морским дном на глубине около 29 километров.

Отмечается, что колебания почвы ощутили жители уездов Тайдун и Пиндун. О возможных пострадавших или разрушениях информация не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Напомним, утром 7 апреля на юго-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,8.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение силой два балла по шкале Рихтера произошло в уезде Вранча на юго-востоке Румынии.

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