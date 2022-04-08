Москва, , 03:44 — REGNUM Арбитраж Москвы принял решение ликвидировать ООО «Небанковская кредитная организация «Премиум», лишенное лицензии регулятором в декабре 2021 года. Истцом в ликвидационном деле выступил Центробанк России. Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционной суд в месячный срок со дня изготовления в полном объёме, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В качестве ликвидатора компании, которая по размерам активов входила в топ-400, выбрана Галина Домикальчикова — член ассоциации МСРО «Содействие». Ровно через год — 5 апреля 2023 года — будет рассмотрен вопрос о завершении процедуры ликвидации.

Как следует из материалов дела, на дату отзыва лицензии по счетам, открытым в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, остатки средств у ответчика составили: на корреспондентском счете — 2 350 548 рублей 91 копейка, размер средств обязательных резервов кредитной организации, депонированных в Банке России, — 10555000 рублей.

Напомним, НКО «Премиум» лишилась лицензии в том числе в связи с выявлением непрозрачных операций, которые направлены «на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами».