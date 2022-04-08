Шэньчжэнь, Китай, 8 апреля, 2022, 03:36 — ИА Регнум. Южно-китайский мегаполис Шэньчжэнь в провинции Гуандун ввел в опытную эксплуатацию свой первый централизованный центр по уходу за домашними животными, предлагающий услуги питомника владельцам домашних животных, находящихся на централизованном карантине, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Собака

Занимая площадь в 8500 квадратных метров, центр по уходу за домашними животными имеет общую площадь почти 1500 квадратных метров. Как только он будет полностью введен в эксплуатацию, в нем смогут разместиться максимум 300 собак и кошек.

Расположенный в районе Гуанмин в Шэньчжэне, центр может предоставлять услуги по мониторингу и ветеринарии для домашних животных, разлученных со своими владельцами из-за требований по профилактике и борьбе с COVID-19. Городское бюро по надзору за рынком и администрированию возьмет на себя ответственность за эксплуатацию и техническое обслуживание центра.

Создание питомника для домашних животных произошло после того, как аналогичный шаг по созданию двух временных домов по уходу за домашними животными был сделан в городском районе Футянь в середине марта и оказался успешным. Более 200 домашних животных были переселены из деревни Тангянь общины Шанша и получили надлежащий уход во время вспышки COVID-19.